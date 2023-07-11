На разработку проекта ливневки в районе улице Мира в Симферополе выделили 3,2 млн рублей

На проектно-изыскательские работы для строительства ливневой канализации в районе улицы Мира в Симферополе выделили 3,2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проектно-изыскательские работы для строительства ливневой канализации в районе улицы Мира в Симферополе выделили 3,2 млн рублей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного исполнителя».

– Определить ООО «АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ПРОЕКТ» единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ливневой канализации г. Симферополь (район улицы Мира), – цитирует агентство текст распоряжения.

Проектно-изыскательские работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

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