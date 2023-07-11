В Севастополе задержанный за наркотики 38-летний мужчина покончил с собой

Решением суда мужчина был помещен под стражу Фото: Ксения Вахрушева

В Севастопольском изоляторе временного содержания совершил суицид 38-летний мужчина. Он был задержан за наркотики и решением суда заключен под стражу.

Как сообщили КП-Крым в управлении МВД России по Севастополю, ночью во время обхода дежурный обнаружил, что задержанный нанес себе телесные повреждения.

- Выявив данный факт, сотрудники ИВС УМВД России по Севастополю оказали ему первую медицинскую помощь и незамедлительно вызвали бригаду медиков. При проведении реанимационных действий гражданин скончался, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при помещении в изолятор мужчина не жаловался на здоровье и не был травмирован.

По факту смерти задержанного полиция Севастополя проводит проверку.

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