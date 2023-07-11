В Севастополе нашли 50-килограммовую немецкую авиабомбу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Во вторник, 11 июля, в Севастополе обнаружили 50-килограммовую немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Авиабомбу SC-50 нашли около 11.10 в районе села Поворотное. Территорию оцепили. Авиабомбу собираются транспортировать на специальный полигон и там уничтожить.

– Состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку, – подчеркнули в МЧС.

О развитии ситуации в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.