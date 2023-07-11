Крымчанин застрелил человека и получил больше 10 лет колонии

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В Симферопольском районе жителя Крыма признали виновным в убийстве, а двух его знакомых – в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в июне 2022 года. Трое пьяных фигурантов находились в нежилом помещении, и у них возник конфликт с мужчиной. Крымчанин как минимум 13 раз ударил потерпевшего кулаком по затылку, лицу и груди. Однако на этом злоумышленник не остановился. Фигурант схватил ружье и дважды выстрелил в мужчину. В результате пострадавший скончался.

– Двое его знакомых, явившихся очевидцами происшествия, желая помочь избежать злоумышленнику уголовной ответственности за совершенное преступление, помогли последнему в сокрытии следов и орудия преступления, а также трупа, вывезя его на автомашине, – рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил убийцу к 10 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Двух знакомых фигуранта оштрафовали.