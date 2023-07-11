В Симферополе прошел психологический тренинг для участников СВО

Фото: «Крым 24»

Сегодня в Симферополе под эгидой регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» прошел психологический тренинг для участников специальной военной операции.

– В Крыму прошел тренинг для участников специальной военной операции и членов их семей, а также для социальных работников и медиков, – передает «Крым 24».

Тема тренинга – «Боевой стресс. Проявления, воздействия, последствия и помощь». Занятие провела специализированный клинический психолог, эксперт в области экстремальной психологии Татьяна Синицына.

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