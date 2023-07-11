Севастополец поссорился с соседом и сломал ему скулу

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 50-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении вреда здоровью своему 42-летнему соседу. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел в одном из садовых товариществ. Вечером мужчина вышел на свой участок. Его увидел сосед и пригласил выйти за калитку, чтобы разрешить давний конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Сосед более трех раз ударил севастопольца кулаком по лицу. Далее он нанес несколько ударов ногой.

На следующий день пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали перелом скулы и многочисленные ушибы. Далее медики сообщили о случившемся полицейским. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.