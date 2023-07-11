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НовостиОбщество11 июля 2023 11:45

Пробка на Крымский мост устранена

Очередей нет с обеих сторон
Дмитрий Коренев
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани исчезла, затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на] 14:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Отметим, заторов со стороны Крымского полуострова не фиксируют с 18:00 понедельника.

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