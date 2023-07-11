Пробка на Крымский мост устранена

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани исчезла, затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на] 14:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Отметим, заторов со стороны Крымского полуострова не фиксируют с 18:00 понедельника.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50