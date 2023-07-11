Из-за авиабомбы в Севастополе эвакуировали 95 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Севастополе эвакуировали 95 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, авиабомбу SC-50 нашли около 11.10 в районе села Поворотное. Территорию оцепили. Авиабомбу собирались транспортировать на специальный полигон и там уничтожить. Отмечалось, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку.

Позднее в МЧС сообщили, что бомбу вывезли. Снаряд находился в зоне плотной частной застройки. Поэтому оттуда эвакуировали 95 человек: 75 взрослых и 20 детей. Для этого был предоставлен автобус. К настоящему времени люди уже вернулись в свои дома.

– Боеприпас доставлен на полигон, ведутся подготовительные работы для его ликвидации, – отметили в МЧС.