Со стихийных свалок в Симферополе вывезут 7 тысяч тонн мусора

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году со стихийных свалок в Симферополе вывезут более 7 тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день подрядчик ликвидировал свалки в районе улиц Инге, 46, Москалева, 32, Базовой, Плотинной, 2, а также кладбища «Абдал». В администрации также рассказали, что на улице Кубанской находится свалка строительных отходов. Ее планируют вывезти до конца 2023 года.

– На сегодня вывезено порядка 4 000 тонн отходов, – говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что на ликвидацию свалок выделили более 17 млн рублей.