Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 22:25

Погода на 12 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +24°.

Вода в Черном море прогрелась до +24°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+27°, западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Саках +23…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +24…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +24…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+26°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23…+24°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50