Погода на 12 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+27°, западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.
В Саках +23…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +24…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +23…+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +24…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +25…+26°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +23…+24°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+24°.
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