НовостиОбщество 11 июля 2023 22:25

Погода на 12 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 июля 2023 года в Крыму и Севастополе