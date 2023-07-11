Ремонт Феодосийской картинной галереи завершат к сентябрю

Фото: vk.com/feogallery

В Феодосии продолжается ремонт картинной галереи имени Айвазовского. Ожидается, что галерея откроет свои двери для посетителей уже в сентябре.

– В Феодосии реализуют инфраструктурные и культурно-исторические проекты. Так, в городе завершили монтаж системы освещения на обновленном проспекте Айвазовского, а скоро подрядчики сдадут и одноименную картинную галерею, – передает «Крым 24».

Напомним, галерею закрыли на ремонт в апреле 2021 года. Работы ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Стоимость работ по контракту - 589,9 млн рублей. В ходе реставрации подрядчик обнаружил грунт, насыщенный водой, поэтому было принято решение о дополнительной гидроизоляции здания; сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть

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