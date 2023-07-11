Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 14:35

В Крыму град повредил более 140 гектаров сельхозкультур

Облака двигались так быстро, что противоградовые орудия не успевали отработать
Дмитрий Коренев
Огромные градовые облака пронеслись над Крымом минувшей ночью

Огромные градовые облака пронеслись над Крымом минувшей ночью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромные градовые облака пронеслись над Крымом минувшей ночью и нанесли серьезный ущерб хозяйствам полуострова. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымская противоградовая служба» Валерий Коваленко.

– Сегодня был нанесен ущерб большим хозяйствам, порядка 140 гектаров – в АО «Победа» в Нижнегорском районе и немного захватил град еще АО «Совхоз Весна». Очень сильно пострадал Белогорский район, – рассказал Коваленко в эфире «Радио Крым».

По его словам, градовое облако прошло от Красноперекопского района до Судака на скорости примерно 100 км/ч. Остановить осадки такой силы непросто, а порой и невозможно – противоградовые пушки просто не успевают отработать.

Напомним, МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение на 12 июля. На полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В западных районах Крыма до 14 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50