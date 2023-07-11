В Крыму град повредил более 140 гектаров сельхозкультур

Огромные градовые облака пронеслись над Крымом минувшей ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромные градовые облака пронеслись над Крымом минувшей ночью и нанесли серьезный ущерб хозяйствам полуострова. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымская противоградовая служба» Валерий Коваленко.

– Сегодня был нанесен ущерб большим хозяйствам, порядка 140 гектаров – в АО «Победа» в Нижнегорском районе и немного захватил град еще АО «Совхоз Весна». Очень сильно пострадал Белогорский район, – рассказал Коваленко в эфире «Радио Крым».

По его словам, градовое облако прошло от Красноперекопского района до Судака на скорости примерно 100 км/ч. Остановить осадки такой силы непросто, а порой и невозможно – противоградовые пушки просто не успевают отработать.

Напомним, МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение на 12 июля. На полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В западных районах Крыма до 14 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

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