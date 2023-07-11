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НовостиОбщество11 июля 2023 15:20

В Симферополе провели освещение на 55 улицах

На эти цели выделили около 25 миллионов рублей
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе провели освещение на 55 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году освещение появится в общей сложности на 63 улицах. Это около 26 километров линий и 900 светильников. На проведение освещения выделили около 25 миллионов рублей. На сегодняшний день оно появилось на 55 улицах.

– Осталось оборудовать менее 200 светильников, – отметил директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.

По его словам, на выполнение этих работ потребуется не более двух недель.