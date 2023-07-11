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НовостиОбщество11 июля 2023 16:10

Крымчанка украла из материнского капитала 450 тысяч рублей

Ей дали условный срок
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Керченский городской суд признал жительницу Крыма виновной в мошенничестве со средствами материнского капитала на сумму более 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Женщина является матерью двух детей. В 2018 году она предоставила недостоверные сведения о распоряжении материнским капиталом. Крымчанка заявила, что направила деньги на погашение долга перед кооперативом на строительство дома в Челябинской области. Фигурантка составила фиктивные документы, на основании которых получила 450 тысяч рублей. Эти деньги она потратила не на улучшение своих жилищных условий.

– Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, – отметили в прокуратуре.