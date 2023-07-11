Крым заинтересовался машиностроительной продукцией Белоруссии

Фото: пресс-служба главы Крыма

Крымские предприятия заинтересовались машиностроительной продукцией Белоруссии. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя республики при президенте России Михаил Соломенцев.

По его словам, перспективными могут стать и поставки продукции через морские порты Крыма. И.о. постпреда отметил, что они являются выгодными воротами Союзного государства.

– Тот маршрут, который мы можем выстроить, для российских и белорусских товаров с севера на юг через Крым, крайне важен для обеспечения поставок товаров на рынки Северной Африки, Ближнего Востока с выходом дальше в Азию - через Черное и Средиземное моря, – цитирует Соломенцева «Российская газета».

Чиновник отметил, что поставки по такому маршруту выгодны экономически. Таким образом Белоруссия могла бы экспортировать калийные удобрения. Однако, как подчеркнул Соломенцев, подобные проекты нуждаются в дополнительной проработке.

Напомним, в Крыму может появиться российско-белорусская рыболовная флотилия. Регион готов предоставить свои порты для белорусской продукции. Эта страна располагает большими возможностями для переработки рыбы.