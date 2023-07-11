Аксенов заявил, что не считал количество покушений на него

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов не считал количество покушений на него. Об этом руководитель региона заявил агентству «ФедералПресс».

Аксенов отметил, что после покушений не вводилось никаких ограничений. Глава Крыма подчеркнул, что передвигается по республике также как и раньше. По его словам, охрана и ФСБ работают профессионально и предотвращают все угрозы. Аксенов также добавил, что крымские власти привыкли работать в боевой готовности еще с 2014 года

– А сколько терактов готовилось, не считал. Но больше, чем об этом сообщалось в публичном поле, – заключил глава республики.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать его автомобиль. Пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным. Злоумышленника заключили под стражу. Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики.Он убежден, что удастся найти и наказать заказчиков преступления. Далее глава Крыма ответил террористам, готовившим его покушение. Аксенов также заявил, что не собирается усиливать свою охрану после покушения.