Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 11 июля, в Крыму нашли 25 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные находки обнаружили в двух муниципалитетах – в Армянске и Ленинском районе. Так, на севере Крыма нашли 18 тротиловых шашек. Между Багерово и Чистополье Ленинского района обнаружили артиллерийский снаряд калибром 150 миллиметров. В восьми километрах от села Чистополье нашли шесть осколочных авиабомб АО-2,5. Все вышеперечисленные предметы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 11 человек и четыре единицы техники.