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НовостиОбщество12 июля 2023 5:23

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 60 машин

Со стороны Керчи проезд свободный
Дмитрий Коренев
Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост» Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост» Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

По состоянию на 8:00 12 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 60 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани 60 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Со стороны Крыма затора нет.

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