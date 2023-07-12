В Крыму электричке Евпатория-Симферополь назначили новую остановку с 17 июля

Пригородному поезду Евпатория-Симферополь назначили новую остановку. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму внесли изменения в график движения пригородного поезда из Евпатории в Симферополь.

- Назначается новая остановка пригородному поезду № 7150/7149 сообщением Евпатория-Курорт – Симферополь: с 17 июля 2023 года электропоезд будет останавливаться на станции Рзд 29 км., - сообщили в пресс-службе ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания.

В ведомстве отметили, что расписание этой электрички будет немного подкорректировано. Обновленный график движения выглядит так:

- Евпатория Курорт 10.03; Евпатория-Тов. 10.10-10.24; Рзд 29 км 10 46-10.47; Яркая 10.55-10.56; Остряково 11.11-11.12; Симферополь 11.28.

Подробную информацию, если в том возникнет необходимость, путешественники могут получить на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички», на «горячей» линии ЮППК 8 (800) 50600-20 или 8 (978) 978 39 39.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50