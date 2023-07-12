Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для 3-дневного отдыха в июле

Летом можно прекрасно отдохнуть в Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Города Крымского полуострова вошли в рейтинг мест, где россияне планируют провести несколько дней. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей, которые изучили заявки и выявили самые популярные направления для отдыха трехдневного отдыха в июле. Пробки на Крымском мосту на сто процентов подтверждают эти выводы.

- Удивительно, что в отличие от прошлых рейтингов, на первом месте оказался вовсе не черноморский курорт, а Санкт-Петербург, - сообщили аналитики, отметив, что также много крымских курортов, хотя раньше шла речь о снижении спроса на них.

И так, топ-10 самых популярных направлений для трехдневного отдыха в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Санкт-Петербург, 4658

Сочи, 3460 .

Анапа, 3313

Казань, 4019

Ялта, 4171

Геленджик, 3649

Москва, 3633

Феодосия, 3395

Судак, 3195

Севастополь, 3283.

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