Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для 3-дневного отдыха в июле

Летом можно прекрасно отдохнуть в Севастополе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Города Крымского полуострова вошли в рейтинг мест, где россияне планируют провести несколько дней. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей, которые изучили заявки и выявили самые популярные направления для отдыха трехдневного отдыха в июле. Пробки на Крымском мосту на сто процентов подтверждают эти выводы.
- Удивительно, что в отличие от прошлых рейтингов, на первом месте оказался вовсе не черноморский курорт, а Санкт-Петербург, - сообщили аналитики, отметив, что также много крымских курортов, хотя раньше шла речь о снижении спроса на них.
И так, топ-10 самых популярных направлений для трехдневного отдыха в июле (средняя стоимость ночи в рублях):
Санкт-Петербург, 4658
Сочи, 3460 .
Анапа, 3313
Казань, 4019
Ялта, 4171
Геленджик, 3649
Москва, 3633
Феодосия, 3395
Судак, 3195
Севастополь, 3283.
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