Минобороны: десантные корабли начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Большие десантные корабли начали переправлять автомобили через Керченский пролив Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большие десантные корабли Военно-морского флота России начали переправлять автомобили через Керченский пролив. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

– Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» Военно-Морского Флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждый корабль может взять на борт до 40 машин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы, чтобы решить проблему с пробками перед Крымским мостом.

В начале июля на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Максимальная длина пробки была зафиксирована 13 июля, очередь из машин растянулась аж на 13 километров. Пиковая ситуация на мосту ожидается в середине июля.

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