Крымчанин задолжал почти 400 тысяч рублей по алиментам

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Советский районный суд признал 51-летнего местного жителя виновным в неуплате алиментов, сумма задолженности составила почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина не платил деньги на задержание своего несовершеннолетнего ребенка. В общей сложности он задолжал почти 400 тысяч рублей. Однако крымчанин ничего не делал для того, чтобы погасить долг. Суд приговорил жителя Советского района к 9 месяцам исправительных работ. В прокуратуре отметили, что 5% зарплаты мужчины будет удерживаться в доход государства.