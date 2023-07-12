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НовостиОбщество12 июля 2023 10:20

В симферопольском сквере имени Валерия Ермака высадили 1,5 тысячи желтых гацаний

Посадочный материал подготовили заранее, чтобы к моменту высадки это были уже «готовые» цветы
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

В сквере имени Валерия Ермака в Симферополе высадили 1,5 тысячи желтых гацаний. Об этом сообщается на сайте администрации города.

– Специалисты муниципального учреждения «Горзеленхоз» продолжают украшать столицу яркими цветочными композициями. 10 июля на клумбах в сквере имени Валерия Ермака городские озеленители приступили к высадке цветов-однолетников. Сегодня на них появилось порядка 1500 желтых гацаний, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Посадочный материал подготовили заранее, чтобы к моменту высадки это были уже «готовые» цветы.

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