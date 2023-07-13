Погода на 13 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +24°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с., тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+26°, южный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
В Алуште +26…+27°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +24…+26°, южный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +26…+27°, южный ветер 4-5 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +29…+30°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +26…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +27…+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
Вода в Черном море прогрелась до +15…+24°.
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