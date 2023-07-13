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НовостиОбщество12 июля 2023 22:56

Погода на 13 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +24°.

Вода в Черном море прогрелась до +24°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25…+26°, южный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Алуште +26…+27°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +24…+26°, южный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +26…+27°, южный ветер 4-5 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +29…+30°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +26…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +27…+28°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50