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НовостиПроисшествия12 июля 2023 12:19

Крымчанку, выбросившую собаку с 5-го этажа, оштрафовали

В результате падение животное погибло
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Джанкое 35-летнюю местную жительницу признали виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошла в декабре 2022 года. Пьяная женщина находилась у себя в квартире. Злоумышленница выбросила свою собаку с балкона, расположенного на пятом этаже. В результате животное погибло.

– Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа, – отметили в прокуратуре.

О сумме, которую должна заплатить жительница Джанкоя, не сообщается.