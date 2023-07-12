Крымчанку, выбросившую собаку с 5-го этажа, оштрафовали

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Джанкое 35-летнюю местную жительницу признали виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошла в декабре 2022 года. Пьяная женщина находилась у себя в квартире. Злоумышленница выбросила свою собаку с балкона, расположенного на пятом этаже. В результате животное погибло.

– Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа, – отметили в прокуратуре.

О сумме, которую должна заплатить жительница Джанкоя, не сообщается.