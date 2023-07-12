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НовостиПроисшествия12 июля 2023 13:07

В Симферополе находившийся в розыске рецидивист украл из магазина алкоголь

Его задержали росгвардейцы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Симферополе росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя, им оказался рецидивист, находившийся в оперативном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК.

В одном из магазинов сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что один из покупателей украл спиртное и скрылся. Силовики задержали подозреваемого. Оказалось, что молодой человек 1993 года рождения находится в оперативном розыске.

– Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским с уведомлением инициатора розыска, – говорится в сообщении.