В Симферополе находившийся в розыске рецидивист украл из магазина алкоголь

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Симферополе росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя, им оказался рецидивист, находившийся в оперативном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК.

В одном из магазинов сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что один из покупателей украл спиртное и скрылся. Силовики задержали подозреваемого. Оказалось, что молодой человек 1993 года рождения находится в оперативном розыске.

– Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полицейским с уведомлением инициатора розыска, – говорится в сообщении.