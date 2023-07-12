В Феодосии на 10 лет посадили закладчика

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В Феодосии 31-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Феодосиец совершил преступление в начале января. Фигурант пытался продать пять свертков с N-метилэфедроном. Он положил в тайники 1,28 грамма наркотиков. Однако запрещенные вещества обнаружили полицейские. Суд приговорил крымчанина к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Армянске 23-летнего местного жителя признали виновным в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суд приговорил молодого человека к 10 годам 1 месяцу лишения свободы.