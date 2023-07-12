В Симферопольском районе провели первую экскурсию на Опушкинском некрополе

Фото: Роман Веселовский/Открытая археология/VK

Первую экскурсию в полевой лагерь Опушкинской археологической экспедиции посетили двенадцать человек. Об этом эфире «Радио Крым» рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии РАН Анастасия Стоянова.

Опушкинский некрополь расположен в центральной части крымских предгорий, в 20 километрах к юго-востоку от Симферополя. Раскопки здесь ведутся с 2003 года. На территории некрополя хоронили своих мертвых представители различных культур в I в. до н. э. – IV в. н. э. Археологи обнаружили захоронения в позднескифском многократном стиле, сарматские могилы, склепы алан и готов-германцев.

Экскурсии по некрополю стартовали 11 июля. В рамках проекта «Путешествие в древность: археологические экскурсии в Опушкинскую экспедицию» запланировано 11 экскурсий, которые будут проходить до конца июля каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье.

– Первая группа была небольшая – 12 человек, это и жители Крыма, и семья с пятью детьми из Москвы. <...> Археологическая экспедиция – это узкоспецифическая штука, и мало кто понимает, как она происходит. И чтоб познакомить людей с тем, как происходит сам процесс раскопок, для этого мы и придумали эти экскурсии, – рассказала Анастасия Стоянова.

Деньги, вырученные с экскурсий, пойдут на питание археологов, закупку оборудования и инвентаря.

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