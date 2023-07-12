В Крыму создадут круглогодичный морской курорт в 2030 году

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К 2030 году в Крыму планируют создать федеральный круглогодичный морской курорт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко отметил, что такие курорты появятся и в других субъектах федерации. По его словам, в общей сложности планируют создать как минимум 44 тысячи новых гостиничных номеров.

– Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре, – отметил зампред правительства.

Планируется, что приоритетными крымскими курортами могут стать «Золотые пески России» и Саки. Среди направлений, которые собираются развивать, названы Новая Анапа, Абрау-Дюрсо, Крым, Дагестан, Калининград, а также Приморский край. Ожидается, что к 2030 году количество внутренних туристических поездок составит не менее 140 млн. По словам Чернышенко, 10 млн обеспечат новые морские курорты.

Напомним, в Крыму построят туристический кластер за 110 миллиардов рублей. Соглашение о создании объекта подписали во время Санкт-Петербургского международного экономического форума Совет министров Республики Крым, банк РНКБ и компания «АйСи Инвест».