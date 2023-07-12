В смертельном ДТП в Сакском районе Крыма пострадали женщина и ребенок

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 12 июля, в Сакском районе столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, в результате чего погиб один человек, а также пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Трагедия произошла в 14.45. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Симферополь – Евпатория. Неподалеку от села Червоное водитель решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. Он заметил встречный автомобиль и, желая уйти от столкновения, свернул влево. Водитель встречного Hyundai также попытался не врезаться в Volkswagen. Для этого он свернул вправо. В итоге автомобили столкнулись на обочине.

В результате ДТП погиб водитель Hyundai 1974 года рождения. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира этого авто. Супруга водителя 1984 года рождения и ребенок 2008 года рождения попали в больницу.

– На участке ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, – рассказали в полиции.