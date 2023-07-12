В Севастополе флот проводит тренировку 12 июля

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В среду, 12 июля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка расчетов противоподводно-диверсионной обороны проводится на Южном молу и в Камышовой бухте. Она продлится ориентировочно до 20.00. Это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия.

– В городе все спокойно, – подчеркнул Развожаев.

Напомним, 10 июля в Севастополе проходила тренировка Черноморского флота России.