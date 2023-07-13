В Севастополе флот проведет учения со стрельбой из стрелкового оружия

Утром 13 июля Черноморский флот проведет противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В Севастополе утром 13 июля Черноморский флот проведет противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
– В Камышовой бухте ориентировочно с 9:30 до 10:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) со стрельбой из стрелкового оружия, – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Развожаев заверил, что в городе все спокойно.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50