В Симферополе изменилось расписание автобуса №9

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе с 13 июля изменилось расписание движения автобусного маршрута №9. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить внимание на изменения в расписании движения по автобусному маршруту №9 «Комсомольское – ж/д вокзал» в Симферополе, которые начинают действовать с 13 июля, – говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Ранее сообщалось, что «Крымтроллейбус» в январе-июне 2023 года перевез 36 млн 838 тыс. пассажиров, что на 43,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Троллейбусами воспользовались 12 млн 573 тыс. пассажиров, автобусами − 24 млн 264 тыс.

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