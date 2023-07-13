Администрация Феодосии восстановит стекла окон и балконов после взрыва

Вечером 12 июля в одном из дворов по улице Земской в Феодосии произошел взрыв. Фото: ГСУ СК России по Республику Крым и городу Севастополю

Власти Феодосии восстановят стекла окон и балконов, которые пострадали из-за взрыва в одном из дворов 12 июня. Об этом сообщил замглавы администрации Феодосии Константин Штоббе.

– Дальнейший алгоритм следующий: первое, мы устраняем сквозные отверстия, у кого соответственно были выбиты оба стекла, чтобы сохранить тепловой контур. Дальше, в самую последнюю очередь, это балконные стекла, ввиду того, что масштаб остекления, по нашим оценкам, будет примерно 300-400 квадратных метров, – рассказал Штоббе телеканалу «Крым 24».

Вечером 12 июля в одном из дворов по улице Земской в Феодосии произошел взрыв. Блогер и общественник Александр Талипов отметил, что повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. В его дворе горел мопед; общественник предположил, что именно это транспортное средство и взорвалось. По его словам, радиус разлета деталей составил 200 метров. В результате взрыва пострадали две женщины.

Как сообщили в региональном Следкоме, по факту случившегося организована процессуальная проверка. Устанавливается владелец мотоцикла, отрабатывается ряд версий произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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