В Крыму собрали около 270 тонн садовой земляники

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Крымские аграрии собрали в полях около 270 тонн садовой земляники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

Глава ведомства Андрей Савчук отметил, что всего крымские сельхозпредприятия в открытом и закрытом грунте собрали больше 400 тонн ягоды. Земляника в Крыму растет на площади около 100 гектар.

– Ее выращивают как крупные, так и более мелкие хозяйства. Всего их около 70, – рассказал министр.

Савчук добавил, что в 2022 году удалось собрать около 800 тонн садовой земляники. Эту продукцию продают как в Крыму, так и на материке. Министр сообщил, что наибольшие площади, засеянные земляникой, находятся в Бахчисарайском, Джанкойском и Симферопольском районах.