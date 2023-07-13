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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:56

На крымчанку завели «уголовку» за кражу денег с карты бойфренда

Женщина находится под подпиской о невыезде
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе 51-летнюю безработную женщину подозревают в краже 11 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 62-летний мужчина. Крымчанин заявил, что его сожительница украла банковскую карту и потратила оттуда 11 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Злоумышленница рассказала, что поссорилась с сожителем, взяла его карту и уехала к друзьям в Судак. Там женщина целую неделю расплачивалась картой за алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

– Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – отметили в МВД.