В Севастополе мужчина изнасиловал женщину и снял это на видео

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 37-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении имущества и клевете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2018 году мужчину уже судили за половые преступления. Летом 2022 года фигурант познакомился в сети с 36-летней жительницей Севастополя. Они договорились о свидании и встретились на остановке. Фигурант заявил, что забыл кошелек, и под этим предлогом заманил женщину на съемную квартиру на улице Гоголя. Там злоумышленник потребовал от новой знакомой вступить с ним в половую связь. Однако мужчина получил отказ. Тогда, будучи пьяным, обвиняемый избил и изнасиловал женщину. При этом он записал происходящее на видео.

– В дальнейшем, шантажируя потерпевшую распространением видеозаписи, мужчина вновь принудил ее вступить с ним в половую связь, а также совершил ее изнасилование, – сообщили в прокуратуре.

Далее фигурант хотел продолжат общаться с женщиной, а та такого желания не разделяла. Поэтому в сентябре 2022 года мужчина порезал шины ее авто и разместил в сети объявления от имени жительницы Севастополя с ее фотографиями о якобы оказании услуг интимного характера. Тогда она обратилась в полицию. Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.