Погода на 14 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

В Евпатории малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +26…+28°, юго-западный ветер 1-3-5 м/с. Ясно.
В Алуште +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.
В Саках +26…+28°, юго-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +27…+28°, южный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +26…+27°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +30…+32°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +29…+31°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.
Вода в Черном море прогрелась до +17…+23°.
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