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НовостиОбщество13 июля 2023 22:36

Погода на 14 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 июля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории малооблачно.

В Евпатории малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26…+28°, юго-западный ветер 1-3-5 м/с. Ясно.

В Алуште +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+26°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.

В Саках +26…+28°, юго-западный ветер 3-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +27…+28°, южный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Судаке +26…+27°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +26…+27°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +30…+32°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +29…+31°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50