НовостиОбщество 13 июля 2023 22:36

Погода на 14 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 июля 2023 года в Крыму и Севастополе