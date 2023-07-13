Стартовали продажи билетов на дополнительный поезд Москва – Керчь

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В четверг, 12 июля, стартовали продажи билетов на дополнительный поезд, который будет курсировать между Москвой и Керчью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Первый рейс запланирован на 18.30 30 июля. Поезд отправится со станции Керчь-Южная. Состав прибудет на Киевский вокзал Москвы через день в 7.47.

– В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа в 13.22, прибытие в Керчь через день в 9.37, – говорится в сообщении.

Билет в плацкарте обойдется в 4 566,8 рубля. За верхнее место в купе придется заплатить 7 332,1 рубля, а за верхнее – 8 122,5 рублей за нижнее. Поезд будет курсировать каждый день: из Керчи – до 31 августа, из Москвы – до 2 сентября, за исключением 2, 5 и 26 августа.