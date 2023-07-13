Автомобиль экс-начальника следственного управления МВД Симферополя продадут с молотка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Автомобиль бывшего начальника следственного управления МВД Симферополя Никиты Мельникова планируют продать на аукционе. Об этом сообщает КИА.

Volkswagen Touareg, принадлежавший бывшему полицейскому, перешел в собственность государства. Самого Мельникова уволили в связи с утратой доверия. Росимущество продает конфискованную машину 2018 года выпуска стоимостью более 2,8 млн рублей. Аукцион пройдет 4 августа на электронной торговой площадке ООО «РТС — тендер». Заявки на участие принимаются до 31 июля.