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НовостиОбщество13 июля 2023 13:22

Автомобиль экс-начальника следственного управления МВД Симферополя продадут с молотка

Речь идет о Volkswagen Touareg 2018 года выпуска
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Автомобиль бывшего начальника следственного управления МВД Симферополя Никиты Мельникова планируют продать на аукционе. Об этом сообщает КИА.

Volkswagen Touareg, принадлежавший бывшему полицейскому, перешел в собственность государства. Самого Мельникова уволили в связи с утратой доверия. Росимущество продает конфискованную машину 2018 года выпуска стоимостью более 2,8 млн рублей. Аукцион пройдет 4 августа на электронной торговой площадке ООО «РТС — тендер». Заявки на участие принимаются до 31 июля.