После жалоб в Евпатории проверили условия содержания медведей в зооуголке

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

После жалоб жителей и зоозащитников в Евпатории проверили условия содержания медведей в зооуголке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

– Ко мне поступило много обращений жителей и зоозащитников с просьбой обратить внимание на содержание медведей в зооуголке, – рассказала градоначальница.

На место отправились сотрудники муниципального контроля, МВД, прокуратуры и ветеринарной службы. Они прибыли в зооуголок без предупреждения, чтобы осмотреть условия содержания медведей. Демидова отметила, что учреждение находится в частной собственности.

– Итак, оба медведя находятся в почетном возрасте: Маше 23 года, а Тимоше – 27, что по человеческим меркам составляет более 100 лет, – сообщила глава администрации.

Животные находятся в зооуголке, поскольку владельцы цирка не смогли их выдрессировать и решили избавиться от медведей. В среднем эти хищники доживают до 20 лет.

– По словам хозяев, их кормят по утвержденному меню и дают витамины. Делают это два раза в день в помещениях, где они живут. Там же у них всегда есть наполненная емкость с питьевой водой. Вольеры убирают два раза в день, – рассказала Демидова.

Проверяющие увидели, что вольеры находятся в тени. Поэтому животные защищены от прямых солнечных лучей. Воды в бассейне не было. Его решили не наполнять во избежание антисанитарных условий. Однако в жару медведей регулярно обливают водой. Демидова отметила, что хищники были не очень активные. Глава администрации не исключила, что такое поведение животных связано с их возрастом. Увиденное было задокументировано. Демидова отметила, что оценивать ситуацию должны профессионалы.

– Но если бы уход был не соответствующим, вряд ли медведи дожили бы до своего возраста, – подчеркнула Демидова.