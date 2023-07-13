Аксенов наградил крымских стобалльников и призеров олимпиады

Фото: пресс-служба главы Крыма

В четверг, 13 июля, глава Крыма Сергей Аксенов наградил выпускников школ республики, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Награды также получили и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Такой успех юных крымчан глава республики назвал результатом большого труда и целеустремленности. Кроме того, они получали поддержку учителей и родителей.

– Именно благодаря им ребята смогли усвоить за годы учебы в школе не только знания и навыки, но воспитать в себе качества, которые помогут им добиться успеха в жизни, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма убежден в том, что выпускники обязательно найдут свое призвание в жизни, станут профессионалами, а также смогут вдохновить тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2024 году.

Напомним, всего в этом году в Крыму зафиксировали 38 стобалльных результатов по Единому государственному экзамену. Больше всего максимальных результатов выпускники набрали по литературе и русскому языку. В Симферополе 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Максимальный балл выпускники получили по литературе, русскому языку, информатике, химии, английскому языку