В Крыму прошли обучение 140 управленцев из новых российских регионов

Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

В Крымском федеральном университете прошли обучение 140 управленцев из новых российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В университете закончился первый модуль программы повышения квалификации от Высшей школы управления РАНХиГС. Обучение прошли 140 управленцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В течение трех дней представители новых субъектов РФ изучали тонкости законодательства нашей страны. В рамках модуля также обсуждались вызовы, с которыми регионы сталкиваются в переходный период.

Первый и третий модули проходят очно, а второй – дистанционно. В следующий раз управленцы приедут в КФУ 31 июля. В итоге они получат удостоверения. Всего на базе вуза до конца 2023 года пройдут обучение более 700 человек.