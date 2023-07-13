Девять улиц Евпатории назовут в честь погибших участников СВО

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Девять улиц Евпатории планируют назвать в честь погибших участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это улицы находятся в строящемся микрорайоне в районе улицы Чапаева. В администрации отметили, что две улицы в Новоозерном хотят назвать в честь гвардии ефрейтора Александра Патрашку и главного старшины Рустама Саабера. Пока этот вопрос согласовывается. Окончательное решение примут депутаты горсовета. Заседание назначено на 28 июля.

Напомним, В Симферополе на фасаде гостиницы «Колос» появился мурал, посвященный герою специальной военной операции Валерию Чернякову. Боец погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он был посмертно представлен к орденам Мужества и «За верность долгу».