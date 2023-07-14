В Крыму спасли заблудившуюся в горах женщину

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Крыму спасли женщину, которая заблудилась в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 13 июля в 21:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Ангарского перевала в горно-лесной местности заблудилась женщина. Требуется помощь спасателей, – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулись трое сотрудников части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Спасатели нашли женщину и сопроводили ее в безопасное место. Отмечается, что в медпомощи она не нуждалась.

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