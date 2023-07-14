В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 150 автомобилей

Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

По состоянию на 8:00 14 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стоят 150 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Время ожидания до одного часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Крыма в очереди стоят 50 машин.

1 июля перед Крымским мостом начали появляться автомобильные пробки, это связано с началом активного туристического сезона и тщательным досмотром проезжающих машин. Максимальная длина пробки была зафиксирована 3 июля, очередь из машин растянулась на 13 километров. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50