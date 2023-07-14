Вице-премьер Чернышенко планирует провести отпуск в Крыму

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко планирует провести свой отпуск в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко планирует провести свой отпуск в Крыму. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Форума будущих технологий. Также он выразил уверенность, что погода в Сочи в скором времени наладится.

– В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон. В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят, – сказал Чернышенко.

Вице-премьер планирует добираться на полуостров на поезде по Крымскому мосту.

Напомним, накануне пляжи в Сочи возобновили работу после проливных дождей, обрушившихся на Краснодарский край. Как сообщили в администрации города, погода Сочи нормализовалась, температура моря благоприятна для купания.

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