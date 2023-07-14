В Крыму простились с бывшим сотрудником «Крым-спаса», погибшим в ходе СВО

Фото: t.me/Sadaklyev

Накануне, 13 июля, в городе Старый Крым простились с 22-летним Иваном Муравецким, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Иван Муравецкий родился 29 апреля 2001 года в городе Старый Крым (Кировский район). В 2020 году окончил Белогорский технологический техникум. Работал в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве. В 2022 году был принят на работу в Судакский аварийно – спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

– Иван не стал прятаться от мобилизации, и, как только его призвали, честно встал на защиту Отечества артиллеристом боевого расчета. Погиб, выполняя боевые задачи, – написал Садаклиев.

Напомним, 6 июля в Керчи простились с военнослужащим Федором Федосеевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В 2014 году Федор активно участвовал в событиях Крымской весны - в частности, оказывал помощь в охране общественного порядка при проведении референдума.

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