В Крыму намолотили миллион тонн зерновых и зернобобовых

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Крыму продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, на сегодняшний день убрано 49% площадей, предстоит убрать еще порядка 250 тыс. гектаров.

– Намолочен миллион тонн зерновых и зернобобовых <...> Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара, – написал Аксенов.

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Глава республики отметил, что, несмотря на непогоду, темпы уборки не снижаются. ПО урожайности лидируют Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы.

Ранее сообщалось, что крымские аграрии собрали около 270 тонн садовой земляники. Всего же сельхозпредприятия Крыма в открытом и закрытом грунте собрали больше 400 тонн ягоды. Земляника в Крыму растет на площади около 100 гектар.

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