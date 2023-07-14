48 крымских миллионеров отчитались перед налоговой

В основном доход был получен от продажи недвижимости Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

48 крымчан задекларировали дополнительный доход с суммой налога свыше 1 миллиона рублей в 2022 году. Об этом сообщает УФНС России по Республике Крым. По данным налоговиков, в основном доход был получен от продажи недвижимости.

– Общая сумма налога к уплате составила около 185 миллионов рублей, – сообщили в ведомстве.

Самые обеспеченные декларанты, как отмечают в УФНС, живут в Симферополе и Ялте.

Всего по итогам декларационной кампании крымчане предоставили в налоговую более 56 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ. Из них около 13% деклараций – с заявленной суммой налога к уплате в размере почти 650 миллионов рублей.

Уплатить налог в бюджет необходимо не позднее 17 июля текущего года.

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